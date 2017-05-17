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ЦБ: администратором в ИПК должен быть рыночный субъект, а не госструктура

Экономика и бизнес
17 мая, 17:35 UTC+3

По словам зампреда ЦБ Владимира Чистюхина, всегда есть жесткие ограничения по бюджету, тяжелые бюрократические процедуры, много другого функционала, что не дает сосредоточиться на определенных задачах

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Функции администратора в формируемой сейчас системе индивидуального пенсионного капитала должен выполнять рыночный субъект, а не связанная с государством структура, заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин на Петербургом международном юридическом форуме.

"Все-таки это должен быть рыночной субъект, не связанный ни с одной группой. Почему я не верю в госорган или псевдогосорган, например ПФР? Всегда есть жесткие ограничения по бюджету, очень тяжелые бюрократические процедуры, много другого функционала, что не дает сосредоточиться на определенных задачах", - считает Чистюхин.

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