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На Украине растет просроченная задолженность перед "Нафтогазом"

Экономика и бизнес
17 мая, 17:40 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 17, мая. /ТАСС

С 10 по 16 мая долги увеличились на 2,2% до 32,1 млрд гривен

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КИЕВ, 17 мая. /ТАСС/. Компания "Нафтогаз" констатирует рост задолженности перед ней предприятий коммунальной тепловой энергетики (ТКЭ) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). С 10 по 16 мая долги увеличились на 2,2% до 32,1 млрд гривен ($1,22 млрд по текущему курсу), сообщила в среду пресс-служба "Нафтогаза".

"По состоянию на 16 мая 2017 года суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ и прямых промышленных потребителей перед НАК "Нафтогаз Украины" составляет около 32,1 млрд гривен. По сравнению с прошлой неделей задолженность увеличилась на 0,7 млрд гривен (2,2%)", - сказано в сообщении.

Около 82% всей суммы долга касается компаний (коммунальных и ТЭЦ), которые производят тепловую энергию. Еще по 9% - ТЭЦ, которые используют газ для производства электроэнергии, и прямых промышленных потребителей.

Государственная служба статистики Украины сообщила ранее, что по состоянию на февраль текущего года долги за коммунальные услуги составляли 26,2 млрд гривен (около $1 млрд).

Больше всего долг украинцев вырос за отопление - на 706,2 млн гривен ($26 млн) до 11,8 млрд гривен ($436 млн). За газ задолженность увеличилась на 96,6 млн гривен ($3,6 млн), превысив 10 млрд гривен ($370 млн). Самыми злостными неплательщиками оказались киевляне, долг которых за коммунальные услуги составил почти 2,69 млрд гривен (почти $102 млн). Далее идут жители Днепропетровской (1,94 млрд гривен или $73,5 млн) и Харьковской (1,87 млрд гривен или $70,8 млн) областей.

Между тем эксперты предупреждали ранее, что политика повышения тарифов приведет только к росту неплатежей.

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