Минкомсвязь обещает, что ГИС ЖКХ будет устойчива к вирусам

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) будет устойчива к вирусам, поскольку операционная система, которая используется в этом ресурсе, меньше подвержена вирусным атакам. Об этом журналистам сообщил замглавы Минкомсвязи Михаил Евраев.

Как пояснил вице-президент группы компаний "Ланит" Александр Морлок ("Ланит" является разработчиком системы ГИС ЖКХ - прим. ред.), в ГИС ЖКХ используются такая операционная система, для которой существует гораздо меньше вирусов, чем, например, для Windows.

"Что сейчас происходит с компьютерами, на которых стоит Windows? На них граждане не устанавливают обновления, то есть граждане сами попались на это, эти обновления нужно ставить. А у нас не используются этого класса операционные системы, у нас другого класса совершенно, на которых в принципе вирусов гораздо меньше", - сказал Морлок.

Он добавил, что также в системе используются необходимые антивирусные средства, которые обновляются практически ежечасно, а не раз в три месяца.

"То есть самих вирусов для такого класса систем гораздо меньше, плюс еще необходимая защита по вирусам тоже стоит", - подчеркнул Морлок.

Минкомсвязь продемонстрировал журналистам работу государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства.

Евраев также сообщил, что проект ГИС ЖКХ для основного инвестора (ФГУП "Почта России") может окупиться только через 5-6 лет.

"Примерные сроки окупаемости - 2022-2023 г.", - сказал Евраев.

Замминистра отметил, что проект создается полностью за счет инвестора и без участия бюджетных средств. "Хотя "Почта России" предприятие и государственное, но предприятие, которое должно зарабатывать деньги. И, конечно, этот проект для "Почты России" должен быть окупаемым", - отметил Евраев.

О системе

ГИС ЖКХ - единый информационный ресурс (dom.gosuslugi.ru) в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Портал состоит из открытой части, где размещена общедоступная информация, и закрытой части, где используются личные кабинеты граждан, органов власти и участников рынка.

ГИС ЖКХ была введена в опытную эксплуатацию на всей территории РФ 1 июля 2016 года. С 1 июля 2017 года управляющие компании будут обязаны размещать данные в системе, а с 1 января 2018 года за несоблюдение этого правила, будет введена административная ответственность. Также с нового года, если информация о начислениях за услуги ЖКХ не будет размещена на портале, граждане получат право не платить за них.

Для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя запуск отложен до 1 января 2019 года. Как предполагается, после полноценного запуска ГИС ЖКХ граждане смогут видеть все начисления за услуги ЖКХ, объем услуг, а также будут иметь возможность контролировать качество выполняемых работ по дому, видеть все договоры и акты по их приемке.

В системе, по данным на 17 мая, размещена информация о 11,6 млн многоквартирных и жилых домов; 19,3 тыс. лицензий, выданных управляющими компаниями; 485 тыс. договоров управления; 245 тыс. общедомовых приборов учета; более 9,6 млн индивидуальных приборов учета; 38 млн лицевых счетов. С ГИС ЖКХ интегрировано 1,9 тыс. IT-систем, в ежедневном режиме осуществляется передача данных об оплате жилищно- коммунальных услуг 535 кредитными организациями, передано более 504 млн фактов оплаты за ЖКУ.

В системе зарегистрированы более 75 тыс. организаций, работающих в сфере ЖКХ, которые размещают информацию о своей деятельности.