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ЦБ выявил нарушения в продаже электронных ОСАГО у крупнейших страховщиков

Экономика и бизнес
17 мая, 18:27 дата обновления: 17 мая, 18:55 UTC+3

Проверка показала, что купить электронный полис ОСАГО на сайтах компаний проблематично, заявил зампред Банка России Владимир Чистюхин

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Здание Центробанка РФ

Здание Центробанка РФ

© Антон Новодережкин/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Банк России выявил нарушения у крупнейших страховщиков по продаже электронных полисов ОСАГО, сообщил ТАСС заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин.

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"ЦБ завершил проверку продаж электронных полисов ОСАГО двенадцатью крупнейшими страховщиками. У каждой компании были выявлены нарушения. Каждой из них ЦБ направил предписание об устранении данных нарушений. По истечении срока предписания ЦБ проверит, насколько ситуация исправлена", - сказал Чистюхин.

Проверка ЦБ показала, что купить электронный полис ОСАГО очень проблематично, отметил Чистюхин.

"Очень много технологических нарушений, которые фактически ведут к тому, что легко купить электронный полис ОСАГО на сайте компании нельзя. Например, страховщики требуют оплату только определенными платежными способами. Или же система отсекает новых клиентов для компании, то есть тех, кого нет в базе. Также есть отсечка и по возрасту. Я думаю, что причина - в специальной настройке серверов страховщиков", - сказал он.

Чистюхин отметил, что несколько страховых компаний противодействовали сотрудникам Банка России при проверке системы продаж электронного полиса ОСАГО.

"В ряде случаев были противодействия со стороны страховщиков при проверке системы продаж электронных полисов ОСАГО. Были составлены акты противодействия, это формализованная процедура. Чаще всего это выражалось в том, что компании не вовремя предоставляли документы, или же предоставляли недостоверные документы", - сообщил Чистюхин. 

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