"Аэрофлот" за неделю продал треть субсидируемых билетов в Крым

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. "Аэрофлот" за неделю продал треть из запланированных 28 тысяч субсидированных билетов в Симферополь. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель авиакомпании.

"В текущем сезоне по состоянию на 17 мая продано/забронировано 10 717 билетов по программе субсидирования в Крым. Всего по данной программе планируем перевезти более 28 тыс. человек", - сообщил ТАСС официальный представитель компании.

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Продажи этих авиабилетов были открыты 12 мая. Полеты из регионов РФ в Симферополь по программе субсидирования выполняет дочерняя авиакомпания "Россия", продажу билетов осуществляет "Аэрофлот".

"Россия" выполняет субсидированные перевозки в Симферополь из Краснодара, Минеральных Вод, Ростова-на- Дону, Тюмени, Перми, Казани, Уфы, Челябинска, Нижнего Новгорода, Волгограда, Омска, Оренбурга.

Более того, отдельно от программы субсидирования, "Аэрофлот" с 2014 г. круглогодично осуществляет перевозку пассажиров в экономическом классе из Москвы в Крым по "плоскому тарифу" в 9 350 рублей туда-обратно.

"В 2016 году на линии Москва - Симферополь по плоскому тарифу было перевезено более 660 тыс. человек. Билет по фиксированному тарифу в экономический класс может приобрести любой пассажир без каких-либо ограничений, - сообщил представитель авиакомпании. - Плоский тариф также действует на направлениях в Калининград, Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Магадан. Всего в 2016 г. воспользовались плоским тарифом 1 млн 773 тыс. человек".

15 мая семь российских авиакомпаний начали перелеты по субсидируемым маршрутам в Крым. Специальный тариф на полеты в Крым будет действовать до 30 ноября. Бюджетное финансирование программы составило более 475 млн рублей. За шесть с половиной месяцев авиакомпании смогут осуществить перевозку 141,5 тыс. пассажиров, сообщала ранее Росавиация.

Стоимость субсидируемых авиабилетов в зависимости от дальности полета составит в одно направление от 2,5 тыс. до 12,5 тыс. рублей. По данным Росавиации, полеты будут выполнять авиакомпании "Аэрофлот", "Алроса", S7, "Саратовские авиалинии", Red Wings, "Ижавиа" и "Уральские авиалинии".

Откуда можно будет улететь в Крым по дешевым билетам

В 2017 году в программу субсидированных рейсов вошли 36 российских городов. Самые дешевые билеты (2,5 тыс. рублей) будут предложены при перелете из Волгограда, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка, Минеральных Вод, Пензы, Ростова-на-Дону, Саратова, Ярославля. Самый дорогой перелет в Крым - из Магадана (12,5 тыс. рублей).

Москва и Санкт-Петербург в программу субсидирования рейсов в Крым не включены.

Приобрести билет по специальному тарифу, по данным Росавиации, смогут только граждане РФ в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающее его лицо, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, инвалиды с детства II или III группы.