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ЦБ хочет распространить "период охлаждения" на коллективные страховки заемщиков

Экономика и бизнес
17 мая, 19:19 UTC+3

"Период охлаждения" - это срок, в течение которого гражданин может отказаться от добровольной страховки и вернуть деньги в полном объеме

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Банк России намерен найти механизм распространения "периода охлаждения" на коллективные договоры страхования жизни заемщиков, сообщил ТАСС зампредправления ЦБ Владимир Чистюхин в кулуарах Петербургского международного юридического форума.

"Период охлаждения" - срок, в течение которого гражданин имеет право отказаться от добровольной страховки и вернуть деньги в полном объеме.

"ЦБ будет пытаться найти механизмы распространения "периода охлаждения" на коллективные договоры страхования жизни заемщиков. Сложно найти простую конструкцию, но сделаем все возможное", - сообщил Чистюхин.

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