ЦБ хочет распространить "период охлаждения" на коллективные страховки заемщиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Банк России намерен найти механизм распространения "периода охлаждения" на коллективные договоры страхования жизни заемщиков, сообщил ТАСС зампредправления ЦБ Владимир Чистюхин в кулуарах Петербургского международного юридического форума.

"Период охлаждения" - срок, в течение которого гражданин имеет право отказаться от добровольной страховки и вернуть деньги в полном объеме.

"ЦБ будет пытаться найти механизмы распространения "периода охлаждения" на коллективные договоры страхования жизни заемщиков. Сложно найти простую конструкцию, но сделаем все возможное", - сообщил Чистюхин.