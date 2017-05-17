Банкам будут грозить штрафы за недостоверную отчетность

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Банки, участвующие в программе докапитализации через ОФЗ, будут штрафовать в случае предоставления недостоверных данных Агентству по страхованию вкладов (АСВ).

Об этом журналистам сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Штрафы за недостоверную отчетность будут использоваться таким образом: в случае выявления недостоверности отчетности, и дальше - факта того, что недостоверная отчетность привела к невыполнению банком требуемых АСВ обязательств, мы будем применять максимально возможные штрафы в размере 2% от суммы ОФЗ", - сказал Моисеев.

Ранее совещание на эту тему провели представители Минфина, ЦБ и Агентства по страхованию вкладов. По словам Моисеева, участники выработали единую позицию по данному вопросу.