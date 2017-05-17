Минкомсвязь придумает, как сократить потери заблокированным на Украине IT-компаниям

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Минкомсвязь России подумает над возможными способами, которые позволят российским IT-компаниям, в отношении которых Украина ввела санкции, сократить потери. Об этом в эфире телеканала РБК сообщил замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

"Достаточно бессмысленно вести диалог с сумасшедшими, поэтому в этом отношении я не думаю, что имеет смысл какое-то общение с украинским руководство. А вот придумать модели, при которых бизнес может не страдать, а продолжаться, - мы подумаем", - сказал он.

Во вторник, 16 мая, был опубликован указ президента Украины Петра Порошенко о расширении экономических санкций против россиян и российских компаний. В обновленный санкционный список попали ряд российских СМИ и IT-компаний, в том числе телеканалы РБК, "ТВ Центр", ВГТРК, "НТВ Плюс" и "Звезда", разработчики антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского" и Dr.Web. Кроме того, под запрет попали Mail.ru Group и входящие в нее соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также "Яндекс" и все его сервисы. Теперь украинские провайдеры будут обязаны заблокировать доступ к этим ресурсам на три года.

"Если эти компании останутся на украинском рынке, у них останется украинская аудитория, а в этой ситуации они совершенно спокойно могут подумать о том, каким образом капитализировать эту аудиторию уже не из Киева, а из Москвы", - добавил Волин.