Индексы ММВБ и РТС завершили торги разнонаправленным движением котировок

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги разнонаправленным движением котировок. Так, 17 мая индекс ММВБ (MICEX) по итогам торгов на Московской бирже подрос на 0,07% - до 1994,35 пункта, РТС - опустился на 0,78%, до 1104,3 пункта.

"В четверг мировой и российский фондовые рынки, вероятно, попробуют предпринять попытку отскока после неоправданно резкого снижения ожиданий на международных площадках в среду. В течение суток индекс ММВБ может повыситься до 1998 пунктов, индекс РТС рискует подняться до 1112,6 пункта в случае укрепления рубля на 0,5%", - прогнозирует директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне с поставкой в июле 2017 г. выросла на 1,26% - до $52,3 за баррель.

"Российский рынок консолидируется около отметки в 2000 пунктов по индексу ММВБ. Считаем, что до конца недели торги будут проходить в диапазоне 1980-2000 пунктов", - отмечает начальник отдела персонального брокерского обслуживания ФГ БКС Александр Какаулин.