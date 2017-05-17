WSJ: ВЭБ мог участвовать в финансировании строительства отеля Трампа в Торонто

НЬЮ-ЙОРК, 17 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Следственные органы США собирают сведения о возможном участии Внешэкономбанка в финансировании строительства 65-этажного отеля International Hotel and Tower в Торонто, находившегося под управлением бизнес-империи Trump Organization. Об этом сообщила в среду в своей электронной версии газета The Wall Street Journal (WSJ).

Сделка на Украине

По сведениям издания, строительством отеля занимался канадец российского происхождения Александр Шнайдер. Как пишет газета, в 2010 году он продал свою долю в украинском металлургическом предприятии "Запорожсталь" примерно за $850 млн, официально узнать, кто именно приобрел эту долю, газете не удалось. Однако источники WSJ считают, что именно ВЭБ инициировал эту сделку и предоставил заемные средства для покупателя.

Издание утверждает, что после получения денег за долю в предприятии Шнайдер увеличил финансирование строительства отеля в Торонто. По данным газеты, адвокат подрядчика Саймон Зукер в интервью в апреле сообщал, что из денег, полученных за продажу доли компании на Украине, $15 млн были вложены в канадский проект бизнес-империи Дональда Трампа. Днем позже Зукер в сообщении по электронной почте скорректировал свою информацию: "Я не могу подтвердить, что в проект в Торонто были вложены какие-либо средств", поступившие от сделки на Украине.

Позднее деловое партнерство Шнайдера и Trump Organization прекратилось из-за спора по поводу права управлять отелем, пишет газета. В ноябре прошлого года суд в Канаде своим решением ввел внешнее управление над зданием гостиницы, а недавно одобрил его продажу инвестиционной фирме из американского штата Калифорния примерно за $220 млн.

The Wall Street Journal обратилась за комментариями в Trump Organization и ВЭБ. Российский банк пока не ответил на запрос американского издания. В Trump Organization заявили, что группа компаний не участвует в финансовых сделках с ВЭБ, а "только лицензирует свой бренд, управляя отелями и жилыми зданиями".

ТАСС также пока не располагает комментарием ВЭБ.

СМИ США вспомнили о ВЭБ

В конце марта газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что зять и старший советник президента США Джаред Кушнер может быть вызван в спецкомитет по разведке Сената Конгресса для дачи показаний в рамках расследования связей между командой Трампа и Россией. Как пояснило издание, поводом для этого является встреча Кушнера в декабре прошлого года с главой ВЭБ. Старший советник президента согласился ответить на такие вопросы, подтвердили позднее в совместном письменном заявлении председатель спецкомитета республиканец Ричард Бурр (от штата Северная Каролина) и старший демократ этого органа Марк Уорнер (от Вирджинии).

В ВЭБ тогда отметили, что руководство банка на протяжении 2016 года неоднократно встречалось с представителями ведущих мировых финансовых институтов и в ходе этих переговоров "обсуждались существующие практики работы зарубежных банков развития, перспективные направления и отрасли". Как отмечали в ВЭБ, встречи проходили c рядом представителей крупнейших банков и деловых кругов США, в том числе с главой Kushner Companies Джаредом Кушнером.

В конце февраля 2016 года во Внешэкономбанке сменился руководитель. Президент РФ Владимир Путин 26 февраля подписал указ о назначении главой госкорпорации Сергея Горькова, ранее занимавшего должность зампреда правления Сбербанка России. На этом посту он сменил Владимира Дмитриева, который возглавлял ВЭБ на протяжении последних 12 лет.