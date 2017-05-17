В работе мессенджера WhatsApp вновь произошел сбой

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Сотни пользователей популярного мессенджера WhatsApp вновь сталкиваются с проблемами в работе программы.
Об этом сообщила газета Independent.
По ее сведениям, из-за сбоя невозможно как отправить, так и получить сообщения в приложении. По данным сервиса Downdetector, отслеживающего популярные интернет-ресурсы, за последний час поступило около 450 сообщений о неполадках.
Ранее, 4 мая, сетевой ресурс Verge, специализирующийся на новостях о технических новинках, сообщил, что в работе WhatsApp произошел сбой, неполадки продолжались в течение двух часов. Согласно информации Downdetector, сбои имели место, в частности, в России, ряде стран ЕС, США, Мексике, Бразилии, Индии и ЮАР. Позднее представители сервиса подтвердили информацию о неполадках, не разъяснив при этом причины сбоя.
WhatsApp - бесплатный сервис, позволяющий обмениваться текстовыми сообщениями и поддерживающий голосовую связь. По собственным оценкам WhatsApp, ежемесячная аудитория сервиса превышает 1 млрд человек. В феврале 2014 года WhatsApp был приобретен американской компанией Facebook примерно за $20 млрд.