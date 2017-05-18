Грузопассажирская линия впервые связала Владивосток и порт Раджин в КНДР

ВЛАДИВОСТОК, 18 мая. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Грузопассажирская морская регулярная линия связала северокорейский порт Раджин и Владивосток. Теплоход Man Gyong Bong (флаг КНДР) доставил в столицу Приморья первых пассажиров, рассказал ТАСС заместитель гендиректора компании "Инвестстройтрест" (владелец компании "Роскор", которая выступает оператором транспортного маршрута, - прим. ТАСС) Михаил Хмель.

"Грузопассажирское судно Man Gyong Bong вышло 17 мая вечером из порта Раджин и сегодня к 08:00 местного времени (01:00 мск) прибыло во Владивосток. Первым рейсом воспользовались около 40 пассажиров. Это граждане России, возвращающиеся из КНДР, и туристы из Китая. В обратный путь судно отправится 19 мая", - рассказал представитель компании.

По словам Хмеля, судно будет курсировать по новому маршруту один раз в неделю. В компании рассчитывают, что его основными пассажирами станут туристы из Китая, которые за одну поездку смогут побывать как в Приморье, так и в КНДР. "Сейчас в Китае туроператоры уже предоставляют туры с включением в них нашей грузопассажирской линии", - подчеркнул Хмель, добавив, что теплоход также будет перевозить грузы, преимущественно продукты питания.

Знаковое событие

Регулярная грузопассажирская линия впервые связывает порты КНДР и России. Даже в советское время, когда связи между СССР и КНДР были на порядок более активными, между Владивостоком и КНДР не существовало грузопассажирских линий, рассказал ТАСС политолог, доцент кафедры международных отношений Восточного института - Школы региональных и международных исследований Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Артем Лукин.

"Открытие паромной линии Владивосток - Раджин, безусловно, будет способствовать расширению экономических и человеческих контактов между российским Дальним Востоком и Северной Кореей. Сейчас эти контакты довольно ограничены, что объясняется, в частности, недостатком транспортной инфраструктуры", - отметил политолог.

Сегодня транспортное сообщение между Россией и КНДР возможно только по воздуху (два рейса в неделю между Владивостоком и Пхеньяном, выполняемых авиакомпанией Air Koryo) и по железной дороге через станцию Хасан.

По мнению политолога, открытие линии может стать приморской "изюминкой" и повысит туристическую привлекательность региона. "Не стоит забывать, что это сейчас единственная пассажирская паромная линия, которая действует между Северной Кореей и внешним миром. Не исключаю, что в числе желающих воспользоваться услугами парома будут не только китайцы и россияне, но и граждане многих других стран, интересующихся северокорейской экзотикой", - отметил эксперт.

Основа для трансграничного маршрута

Уже сегодня грузопассажирскую линию называют одним из самых необычных направлений, которое появилось на туристической карте Дальнего Востока. "Основной причиной открытия этой линии стало наличие подтвержденного спроса на этом направлении. Заинтересованные туристические компании КНР вышли к собственникам судна с предложением об организации трансграничного туристского маршрута Хуньчунь - Раджин - Владивосток с использованием возможностей данной грузопассажирской линии", - рассказали ТАСС в департаменте туризма администрации Приморского края.

По мнению Лукина, сегодня сложно сказать, насколько интенсивным будет пассажиропоток. "Могу предположить, что летом будет достаточно высокий спрос со стороны китайских туристов, желающих одновременно посетить Северную Корею и Владивосток, да еще совершить при этом небольшой морской круиз", - отмечает эксперт.

По его мнению, интерес российских туристов к подобному путешествию будет зависеть от уровня сервиса, который готовы предоставить на борту теплохода. "Что касается российских пассажиров, их наверняка будет гораздо меньше, чем китайских. Все-таки у нас еще не так много желающих съездить в Северную Корею, где уровень сервиса, мягко говоря, пока не блещет, да и цены не такие уж низкие. Однако какое-то количество приморцев наверняка захочет совершить такое путешествие. Многое будет зависеть и от уровня сервиса, который пассажиры встретят на теплоходе Man Gyon Bong, - считает Лукин.

Man Gyong Bong и оператор линии

Теплоход Man Gyong Bong построен в 1971 году и в прошлом году прошел модернизацию. Он может взять на борт 200 туристов. К услугам пассажиров - 40 кают разной классности, ресторан и два бара, магазин, игровые автоматы, помещение для караоке и сауна. В трех трюмах может разместиться до 1500 тонн груза, в том числе 24 двадцатифутовых контейнеров.

Компания "Инвестстройтрест" зарегистрирована в январе 2013 году специально для работы с портом Раджин. Компания занимается переработкой различных грузов, в том числе контейнеров, лесных грузов, рыбопродукции, минеральных удобрений, зерна.