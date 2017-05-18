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WSJ: ЕК может оштрафовать Facebook за обман при покупке WhatsApp

Экономика и бизнес
18 мая, 4:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

По информации издания, штраф может достичь 1% от выручки компании по всему миру

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© EPA/GIAN EHRENZELLER

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Еврокомиссия намерена оштрафовать компанию Facebook за предоставление заведомо ложной информации об условиях покупки мессенджера WhatsApp в 2014 году. Об этом со ссылкой на близкие к расследованию ЕС источники сообщила в среду американская газета The Wall Street Journal.

Штраф может достичь 1% от выручки компании по всему миру, что составит $276 млн, если учитывать данные о доходах Facebook за 2016 год. По информации издания, в ЕС намеренно планируют установить "значительный" размер штрафа, чтобы послать сигнал другим компаниям.

Официальное расследование Еврокомиссии против Facebook было открыто в декабре прошлого года. В Брюсселе отмечали, что компания в рамках изучения сделки по приобретению WhatsApp в 2014 году сообщила, что не имеет намерения проводить автоматическое объединение учетных записей пользователей Facebook и WhatsApp, однако это было сделано в августе 2016 года.

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