Ставки налога на прибыль для участников СЭЗ Крыма повысят с 2 до 4% в течение трех лет

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Власти Крыма планируют до 2021 года повысить с 2 до 4% ставки налога на прибыль для участников созданной в регионе свободной экономической зоны (СЭЗ), сообщил в четверг республиканский Минфин.

"В соответствии с рекомендациями Министерства финансов Российской Федерации основным направлением налоговой политики Республики Крым на 2018-2020 годы будет в том числе изменение ставки налога на прибыль для участников Свободной экономической зоны (с 2% до 4% в течение трех лет)", - говорится в сообщении. В нем отмечено, что после 2020 года ставки на прибыль для участников СЭЗ также продолжат повышаться.

СЭЗ создана для привлечения инвесторов и предоставления им преференций. Получение статуса участника СЭЗ освобождает от уплаты налогов на имущество организаций на десять лет и земельного налога на три года, понижает ставки налога на прибыль и тарифы страховых взносов. Ранее сообщалось, что объем налоговых поступлений в бюджет Крыма от участников СЭЗ в прошлом году вырос на четверть - до 6 млрд рублей.

По последним данным, количество участников СЭЗ в Крыму достигло 870. Власти региона информируют, что эти компании намерены инвестировать 80 млрд рублей.

Одним из условий прохождения инвестиционного проекта (как в рамках СЭЗ, так и отдельно от нее) является обязательная регистрация компании на территории Крымского полуострова. Поэтому, зайдя в регион, "материковые" инвесторы становятся местными. Это также является плюсом для экономики региона, поскольку налоги остаются здесь, пояснили в крымском правительстве.