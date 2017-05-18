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Бречалов: структуру экономики Удмуртии необходимо менять

Экономика и бизнес
18 мая, 10:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

По мнению врио главы региона, для решения задач диверсификации можно опереться на малый бизнес, на сельское хозяйство и на самозанятых жителей региона

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Удмуртия нуждается в изменении структуры экономики. Об этом в интервью ТАСС заявил врио главы региона Александр Бречалов.

Интервью

Александр Бречалов

Бречалов: мне не важно, с кем человек работал в прошлом. Важно, чтобы он работал сейчас

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"Мы собираем много налоговых платежей, но если посмотреть на их структуру, то львиная доля - это предприятия нефтедобычи и переработки и военно-промышленного комплекса, что в долгосрочной перспективе не может устроить республику. Нам необходима более диверсифицированная структура экономики", - сказал Бречалов.

По его словам, для решения задач диверсификации можно опереться на малый бизнес, на сельское хозяйство и на самозанятых жителей региона. "Все шаги, которые мы сейчас предпринимаем, они ориентированы на две главные задачи. Первая - помочь развиваться бизнесу, который уже работает на территории Удмуртской Республики. И вторая - привлекать инвестиции, с этим в республике были большие проблемы", - подчеркнул врио главы Удумртии.

Как отметил Бречалов, с 15 мая в Удмуртии приступили к работе специальные команды экспертов, которые должны провести тотальную инвентаризацию всех сел, городов и районов на предмет инвестиционной привлекательности. На основе собранных данных в июле должна заработать виртуальная карта для потенциальных инвесторов со всего мира.

По данным правительства региона, в 2016 году в национальном рейтинге комплексной оценки инвестиционного климата Удмуртия переместилась на 29-е место, поднявшись на 14 позиций. По итогам прошлого года в Удмуртии было зарегистрировано более 60,7 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, что на 6% больше, чем в 2015 году. За 2016 год всеми фондами поддержки малого и среднего предпринимательства в регионе было предоставлено 690 займов на общую сумму 697,5 млн рублей. 

 

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Бречалов, Александр Владимирович
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