Бречалов: причины роста госдолга Удмуртии в проблеме менеджмента и эффективности

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Рост в последние годы госдолга Удмуртии связан с проблемами менеджмента и эффективности, считает врио главы региона Александр Бречалов.

"Ситуация по госдолгу абсолютно неприемлемая и странная. При росте доходной части, при развитии сельского хозяйства и животноводства в республике у нас растет долговая нагрузка. Это исключительно, на мой взгляд, проблема менеджмента и эффективности", - сказал Бречалов в интервью ТАСС.

По его словам, сейчас ведется работа по формированию бюджета на 2018 год, и власти республики делают все, чтобы постепенно этот долг сокращался. "Мы разбираемся в ситуации. К июлю я жду, что у нас будет четко отстроенное понимание, что в действительности происходит с бюджетом", - отметил Бречалов.

Как сообщалось ранее, госдолг Удмуртии составил в апреле 96% от собственных доходов республики. По данным Минфина региона, на 1 мая 2017 года объем госдолга превышает 48,9 млрд рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года госдолг за год вырос на 2,1 млрд рублей, или на 4,5%.