Медведев направил приветствие участникам форума по безопасности пищевой продукции

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев направил приветствие гостям и участникам конференции "Безопасность пищевой продукции и анализ риска", которая проходит в Сочи. Текст телеграммы опубликован на сайте кабмина.

"Приветствую вас в Сочи на международной конференции, которую наша страна проводит совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО). Это первый русскоязычный форум, посвященный продовольственной безопасности. И закономерно, что он вызывает большой интерес специалистов и широкий общественный резонанс", - говорится в приветствии премьера.

По словам председателя правительства, Россия - ключевой партнер ФАО в решении глобальных проблем современности, важнейшая из которых - обеспечение людей доступными и качественными продуктами.

Он также отметил, что в последнее время в нашей стране немало делается для развития сельского хозяйства, привлечения инвестиций в аграрный сектор и перерабатывающую промышленность. В результате агропромышленный комплекс показывает самые высокие темпы роста. С каждым годом увеличивается урожайность основных сельскохозяйственных культур, растут объемы производства овощей, фруктов и мяса. "А значит, больше хлеба и остальных продуктов первой необходимости мы можем поставить на экспорт, поддержать жителей Азии, Африки и других континентов", - отметил премьер.

"Российская продукция отличается высоким качеством и пользуется хорошим спросом на мировом рынке. Все это имеет большое значение для достижения Целей устойчивого развития, провозглашенных ООН", - подчеркнул Медведев.

Премьер выразил уверенность в том, что на конференции участники смогут обменяться опытом и наилучшими практиками, выстроить диалог между представителями министерств и ведомств стран - членов ФАО, учеными и производителями продуктов. А также помочь ликвидировать голод на нашей планете и обеспечить продовольственную безопасность.