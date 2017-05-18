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ФАС планирует возбудить дело в отношении LG за координацию цен на смартфоны

Экономика и бизнес
18 мая, 10:54 дата обновления: 18 мая, 11:02 UTC+3
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. ФАС подозревает LG в координации ценообразования на смартфоны в России. Об этом ТАСС сообщил статс-секретарь - заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский в кулуарах Международного Петербургского юридического форума.

"У нас там еще LG проявилось сильно по аналогии (с Apple - прим. ред.). Samsung чист", - сказал он.

ФАС в ближайшее время вероятно возбудит дело против компании, добавил он, выступая на форуме.

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