ФАС планирует возбудить дело в отношении LG за координацию цен на смартфоны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. ФАС подозревает LG в координации ценообразования на смартфоны в России. Об этом ТАСС сообщил статс-секретарь - заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский в кулуарах Международного Петербургского юридического форума.

"У нас там еще LG проявилось сильно по аналогии (с Apple - прим. ред.). Samsung чист", - сказал он.

ФАС в ближайшее время вероятно возбудит дело против компании, добавил он, выступая на форуме.