Россельхознадзор временно запретил экспорт птицы из шести регионов из-за птичьего гриппа

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Россельхознадзор с 15 мая запретил экспорт птицы из шести регионов России для предотвращения распространения птичьего гриппа и сохранения статуса России как страны, свободной от гриппа птиц. Это следует из материалов ведомства.
В частности, экспорт запрещен из Республики Калмыкия, Краснодарского края, Астраханской, Ростовской и Московской областей и Чеченской Республики.
Из регионов нельзя вывозить живых птиц, инкубационные яйца, генетический материал домашних птиц и птицепродукцию, которая не прошла термическую обработку.
При этом экспорт этой продукции из шести регионов в третьи страны возможен, если она была произведена в других регионах РФ, благополучных по высокопатогенному гриппу птиц, и ее маршрут следования не проходит по территории угрожаемых зон.
Кроме того, Россельхознадзор ограничил экспорт видов некоторой птицеводческой продукции в страны ЕС. Запрет будет касаться сырых полуфабрикатов и продуктов из мяса птицы, которые не подверглись обработке.