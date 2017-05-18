Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая. /ТАСС/. "Честно говоря, когда я начинал рисовать концепт этого спорткара, я делал это скорее для себя, для того чтобы просто показать результат в интернете. Я не рассчитывал, что это превратится в реальный проект и дойдет до такой серьезной стадии", — рассказал в интервью ТАСС дизайнер Дмитрий Лазарев.
Между тем на днях в Симферополе австрийская компания Milan automobile GMBH (специализируется на производстве спортивных машин) и крымская компания "ПИК Вектор" подписали меморандум о сотрудничестве, касающийся дальнейшей судьбы Milan Red — именно так будет называться машина, которую спроектируют по эскизам и макетам Дмитрия Лазарева.
Честно говоря, когда я начинал рисовать концепт этого спорткара, я делал это скорее для себя, для того чтобы просто показать результат в интернете. Я не рассчитывал, что это превратится в такой серьезный проект, что я смогу увидеть свой концепт в реале Дмитрий Лазарев дизайнер
"Мы подписываем контракт, по которому наша компания будет являться конструкторским бюро для автомобилестроительной компании Milan automobile GMBH. <…> Планируется, что в следующем году мы увидим первый экземпляр этого автомобиля", — рассказал журналистам учредитель "ПИК Вектор" Арман Акопян. Именно в 2018 году в Австрии могут пройти первые тестовые заезды Milan Red. Но, по сообщениям СМИ, стороны договорились, что впоследствии тестовые заезды автомобиля пройдут и на дорогах Крыма.
Технические характеристики будущего спорткара не раскрываются, известно лишь, что мощность мотора Milan Red составит не менее 1000 л. с.
Лазарев, в свою очередь, рассказал ТАСС, что начал работу над дизайном своего спорткара 5 лет назад. Тогда он еще жил в Башкирии, в городе Салавате. Созданный макет он несколько лет назад предложил АвтоВАЗу под названием Lada Raven. Но тогда проект не получил дальнейшего развития. Дмитрий признает, что на каком-то этапе он прекратил дальнейшую разработку спорткара, но первоначальные эскизы висели в интернете на его сайте и в какой-то момент заинтересовали итальянских автопроизводителей. К тому моменту Лазарев переехал в Крым, работая над другими проектами.
"То, что подписано это соглашение, для меня шанс увидеть нарисованную мной машину в реале. Это удивительные ощущения", — говорит Дмитрий Лазарев.
В свою очередь учредитель Milan automobile GMBH — австрийский гонщик Маркус Фукс, который прибыл в Крым в составе австрийской делегации, рассказал журналистам, что его компания с участием крымских конструкторов и дизайнеров планирует выпускать около 20 экземпляров в год. "Автомобиль, по сути, создается вручную, поэтому мы сможем производить около 20 автомобилей в год. Скорее всего, нам потребуется от года до полутора лет, чтобы автомобиль поехал", — сказал Фукс.
Milan Red создается не как автомобиль для спортивных гонок. Заказ на его покупку сможет сделать любой желающий. Возможно, с этим стоит поторопиться: по предварительным планам, за пять лет будет построено только 100 экземпляров Milan Red.