Представители бизнеса и государства обсудят вопросы подготовки кадров на ПМЭФ

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Представители бизнеса и власти обсудят вопросы подготовки кадров для реального сектора экономики на панельной дискуссии "Рост производительности труда: новый вызов старой системе" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщили в пресс-службе фонда "Росконгресс", который выступает организатором форума.

"Высокая производительность труда в условиях ускоряющихся процессов технологического развития – ключевой вызов для многих стран. Трудовая мобильность и быстрая адаптации системы подготовки кадров к глобальной трансформации рынков стимулируют рост "высокопроизводительных мест". По данным ОЭСР за 2016 год, по этому показателю Россия уступает эффективным экономикам более чем в два раза. Новые запросы на кадры в реальном секторе появляются быстрее, чем существующая система профподготовки успевает подготовить специалистов", - говорится в сообщении "Росконгресса".

Организаторами панельной дискуссии выступают Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) и информационное агентство ТАСС. Она будет посвящена вопросам подготовки кадров в условиях глобальной трансформации рынков.

"Представители российского и зарубежного бизнеса обсудят современную модель подготовки кадров, роль бизнеса и государства в развитии среднего профессионального образования. Об опыте группы ЧТПЗ в подготовке высококвалифицированных рабочих кадров в рамках государственно-частного партнерства расскажет акционер компании Андрей Комаров", - сообщили в ЧТПЗ.

Группа представит собственный стенд, посвященный корпоративной образовательной программе "Будущее Белой металлургии". В основе композиции стенда арт-объекты, созданные студентами проекта "Будущее Белой металлургии" при участии медиа-художника Дмитрия Морозова, работающего в технологических жанрах: робототехнике, звуковом и научном искусстве.

ЧТПЗ также планирует подписать ряд коммерческих контрактов с российскими компаниями и заключить соглашения о сотрудничестве в области образования, уточняется в сообщении группы.

В свою очередь, в Boeing отметили, что компания создала более 2000 рабочих мест в России для специалистов в области высоких технологий и является одним из крупнейших западных заказчиков российских интеллектуальных услуг по проектированию, научно-исследовательским работам и в области информационных технологий.

“Свыше 600 ученых и IT специалистов работают по контрактам с Boeing в области гражданской авиации, титановых сплавов, обучения в области безопасности полетов, а также информационных технологий, - сообщили ТАСС в компании. - Сегодня в Конструкторском центре Boeing по контракту работают 1200 инженеров, которые являются сотрудниками ведущих российских инженерно-сервисных компаний”.

Модератором панельной дискуссии будет президент Московской школы управления "Сколково" Андрей Шаронов. В мероприятии примут участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, президент Boeing Россия/СНГ Сергей Кравченко, управляющий Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс, директор Центра образовательных исследований и инноваций Организации экономического сотрудничества и развития Дирк Ван Дамм. К участию в дискуссии также приглашена вице-премьер Ольга Голодец.

ПМЭФ пройдет с 1 по 3 июня 2017 года в Санкт-Петербурге. В этом году мероприятия форума будут объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, агентство является оператором зоны презентаций ПМЭФ при поддержке EY.