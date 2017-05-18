"Российский капитал" может быть интегрирован в структуру АИЖК осенью 2017 года

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Банк "Российский капитал" может быть интегрирован в структуру Единого института развития в жилищной сфере Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) осенью 2017 г. Об этом сообщил журналистам глава АИЖК Александр Плутник.
"Предположительно осенью этого года", - сказал Плутник, отвечая на вопрос о сроках завершения интеграции банка в АИЖК.
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию создано по решению правительства РФ и существует с 1997 г. В 2015 г. на базе АИЖК для реализации государственной политики на рынке жилья создан Единый институт развития в жилищной сфере.
Деятельность АИЖК направлена на развитие ипотечного рынка, разработку и внедрение механизмов для повышения инвестиционной привлекательности жилищной сферы, развитие рынка ипотечных бумаг и других финансовых инструментов, обеспечение устойчивости, ликвидности, конкуренции инновационного развития рынка жилья.