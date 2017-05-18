МЭР предлагает задействовать инструмент ОЭЗ в развитии приграничного сотрудничества

ПСКОВ, 18 мая. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ (МЭР) предлагает задействовать инструмент особых экономических зон (ОЭЗ) для развития приграничного сотрудничества. Об этом заявил замглавы МЭР Александр Цыбульский на третьем международном форуме приграничных регионов, который открылся во Пскове.

По его мнению, "использование инструмента ОЭЗ в приграничном регионе также является инструментом приграничного сотрудничества". "По сути, задача ОЭЗ в приграничном регионе - это создание конкурентных, более выгодных условий для производителей из соседних стран, чтобы они приходили, размещали свое производство и использовали преимущества для реализации продукции не только на рынке той страны, где присутствует эта зона, но и в странах, которые расположены непосредственно с другой стороны границы", - пояснил Цыбульский.

В качестве примера он привел Псковскую ОЭЗ, которая была запущена в прошлом году. В настоящее время, по данным замглавы МЭР, в зоне насчитывается шесть резидентов, четверо из них из зарубежных стран. "Это говорит о том, что этот инструмент (ОЭЗ) может и должен использоваться для приграничного сотрудничества", - указал Цыбульский.

Он выразил уверенность, что "приграничное сотрудничество может и, есть такие примеры, становится точкой социально-экономического роста, становится дополнительным преимуществом для регионов, расположенных в приграничье". Важным условием для этого, уточнил замминистра, является "выполнение конкретных проектов сотрудничества, которые бы выполнялись на обоюдной основе, на паритетных условиях". В этом контексте он назвал Псковскую область одним из лидеров приграничного движения в России, которую можно взять в качестве образцов для реализации проектов приграничного сотрудничества на других участках российской границы.

В ходе форума между правительствами РФ и Эстонии было подписано соглашение о содействии межрегиональному и приграничному сотрудничеству.