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РЖД не получали от Украины уведомления о прекращении железнодорожного сообщения с РФ

Экономика и бизнес
18 мая, 11:50 дата обновления: 18 мая, 12:11 UTC+3

В то же время ФГК, в отношении которой Украина ввела санкции, намерена в течение двух недель вывести вагоны с территории страны

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Киевский вокзал, Москва

Киевский вокзал, Москва

© Сергей Узаков/ТАСС

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) не получало от Украины официального уведомления о прекращении пассажирского железнодорожного сообщения с Россией, сообщил журналистам первый вице-президент компании Анатолий Краснощёк.

"Мы такого официального документа не получали", - сказал он.

В то же время генеральный директор "Федеральной грузовой компании" (ФГК, дочернее общество РЖД) Алексей Тайчер сообщил, что компания завершит вывод вагонов с территории страны в течение двух недель.

"Завершают рейсы те вагоны, которые двигались на Украину, те вагоны, которые там были, порожние, отравляются в Россию. Никак проблем с этим не видим. По факту завершения этих операций мы прекратим деятельность на территории Украины", - сказал он, добавив, что этот процесс займет "порядка двух недель".

"Вывод вагонов начался, когда мы узнали о том, что Украина ввела санкции", - отметил глава ФГК.

По словам Тайчера, в настоящее время на Украине находится около 6 тыс. вагонов ФГК. Объем перевозок в сообщении с Украиной составляет около 5% в общем объеме перевозок ФГК, уточнил он.

Ранее телеканал РЕН ТВ со ссылкой на информацию в соцсетях сообщил, что Украина с 1 июля может отменить железнодорожное сообщение с Россией. В частности, с начала июля почти все составы могут перестать ходить в РФ, однако множество поездов направится в страны ЕС.

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