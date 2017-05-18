РЖД не получали от Украины уведомления о прекращении железнодорожного сообщения с РФ

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) не получало от Украины официального уведомления о прекращении пассажирского железнодорожного сообщения с Россией, сообщил журналистам первый вице-президент компании Анатолий Краснощёк.
"Мы такого официального документа не получали", - сказал он.
В то же время генеральный директор "Федеральной грузовой компании" (ФГК, дочернее общество РЖД) Алексей Тайчер сообщил, что компания завершит вывод вагонов с территории страны в течение двух недель.
"Завершают рейсы те вагоны, которые двигались на Украину, те вагоны, которые там были, порожние, отравляются в Россию. Никак проблем с этим не видим. По факту завершения этих операций мы прекратим деятельность на территории Украины", - сказал он, добавив, что этот процесс займет "порядка двух недель".
"Вывод вагонов начался, когда мы узнали о том, что Украина ввела санкции", - отметил глава ФГК.
По словам Тайчера, в настоящее время на Украине находится около 6 тыс. вагонов ФГК. Объем перевозок в сообщении с Украиной составляет около 5% в общем объеме перевозок ФГК, уточнил он.
Ранее телеканал РЕН ТВ со ссылкой на информацию в соцсетях сообщил, что Украина с 1 июля может отменить железнодорожное сообщение с Россией. В частности, с начала июля почти все составы могут перестать ходить в РФ, однако множество поездов направится в страны ЕС.