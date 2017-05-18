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Финансирование госпрограммы развития Арктики определят в течение 1,5 месяца

Экономика и бизнес
18 мая, 12:24 UTC+3 ПСКОВ ПСКОВ 18, мая. /ТАСС

Никаких решений о сокращении программы не принималось, подчеркнул замминистра экономического развития РФ Александр Цыбульский

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ПСКОВ, 18 мая. /ТАСС/. Решение по объемам финансирования государственной программы по развитию Арктики будет принято в течение одного - полутора месяцев. Об этом сообщил замминистра экономического развития РФ Александр Цыбульский, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

"Все эти вопросы будут обсуждаться, в течение месяца - полутора мы выйдем на окончательные цифры по госпрограмме", - сказал он в рамках третьего ежегодного международного форума приграничных регионов, отметив, что никаких решений о сокращении программы не принималось.

"Нельзя сократить то, чего нет", - пояснил он. Относительно возможности реализации проекта строительства ледокола "Лидер" Цыбульский сообщил, что в настоящее время предстоит обосновать экономическую целесообразность реализации проекта. "Есть специфика по ледоколам, они не строятся по одному, а по два, чтобы не застрять в ледовой обстановке, и так далее", - уточнил заместитель министра.

Как ранее сообщалось со ссылкой на представителя Минэкономразвития, правительство пока не определило объем финансирования госпрограммы по развитию Арктики. По данным некоторых СМИ, министерство предлагает скорректировать проект госпрограммы, сократив бюджетную поддержку вчетверо - с 209,7 млрд до 50,9 млрд рублей с учетом замечаний Минфина.

Минэкономразвития РФ письмом от 1 февраля 2017 года внесло проект госпрограммы РФ "Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ на период до 2020 года и дальнейшую перспективу" в правительство РФ. 29-30 марта проект был рассмотрен на заседании госкомиссии по вопросам развития Арктики в Архангельске. Там было предложено скорректировать программу и сфокусироваться на трех ключевых направлениях: развитии опорных зон в Арктике и Северного морского пути, а также деятельности на арктическом шельфе РФ. С учетом этого Минэкономразвития совместно с заинтересованными ведомствами дополнительно прорабатывают перечень мероприятий в рамках программы.

В январе сообщалось, что государственная программа социально-экономического развития Арктики до 2020 года предусматривает выделение 209 млрд рублей. Средства планировалось направить на строительство атомного ледокола "Лидер", подъем затонувших ядерных объектов, развитие проектов на континентальном шельфе, разработку новых технологий для арктических нужд, экологический мониторинг, информационную политику, поддержку коренных малочисленных народов.

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