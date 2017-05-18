Соглашение о сотрудничестве Кабардино-Балкарии и Карелии подпишут на ПМЭФ-2017

НАЛЬЧИК, 18 мая. /Корр. ТАСС Асият Гериева/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) и Карелии подпишут соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет в июне. Соответствующее постановление правительства КБР принято на очередном заседании.

"Данное соглашение будет подписано в торжественной обстановке на Петербургском международном экономическом форуме в начале июня", - сказал министр экономического развития и торговли КБР Борис Рахаев, представляя документ.

Соглашение предусматривает всестороннее сотрудничество между двумя субъектами и предполагает "создание благоприятных условий для углубления рыночных отношений между хозяйствующими субъектами сторон", установление и развитие сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах. "Будет развиваться сотрудничество в области промышленности, строительства, охраны окружающей среды, сельского хозяйства, туризма и спорта", - говорится в документе.

В правительстве КБР ТАСС уточнили, что на ПМЭФ также предполагается подписание соглашения между республикой и "Почта Банком". Ранее в Минкавказа России сообщили, что в рамках форума планируется подписать еще одно соглашение по КБР. АО "Корпорация развития Северного Кавказа" (КРСК) примет участие в реализации стратегического проекта ведомства по возобновлению добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения в Кабардино-Балкарии. Участие в проекте принимают госкорпорация "Ростех" и АО "Компания "Вольфрам".