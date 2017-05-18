Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.05:
$ 57.47
€ 64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Соглашение о сотрудничестве Кабардино-Балкарии и Карелии подпишут на ПМЭФ-2017

Экономика и бизнес
18 мая, 12:59 UTC+3 НАЛЬЧИК /Корр. ТАСС, Асият Гериева

Документ предусматривает создание условий для углубления рыночных отношений, развития сотрудничества в сферах промышленности, сельского хозяйства, спорта и культуры

Поделиться
Материал из 1 страницы

НАЛЬЧИК, 18 мая. /Корр. ТАСС Асият Гериева/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) и Карелии подпишут соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет в июне. Соответствующее постановление правительства КБР принято на очередном заседании.

"Данное соглашение будет подписано в торжественной обстановке на Петербургском международном экономическом форуме в начале июня", - сказал министр экономического развития и торговли КБР Борис Рахаев, представляя документ.

Соглашение предусматривает всестороннее сотрудничество между двумя субъектами и предполагает "создание благоприятных условий для углубления рыночных отношений между хозяйствующими субъектами сторон", установление и развитие сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах. "Будет развиваться сотрудничество в области промышленности, строительства, охраны окружающей среды, сельского хозяйства, туризма и спорта", - говорится в документе.

В правительстве КБР ТАСС уточнили, что на ПМЭФ также предполагается подписание соглашения между республикой и "Почта Банком". Ранее в Минкавказа России сообщили, что в рамках форума планируется подписать еще одно соглашение по КБР. АО "Корпорация развития Северного Кавказа" (КРСК) примет участие в реализации стратегического проекта ведомства по возобновлению добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения в Кабардино-Балкарии. Участие в проекте принимают госкорпорация "Ростех" и АО "Компания "Вольфрам".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ПМЭФ-2017
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Балтийский флот России
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Афиша 70-го Каннского кинофестиваля
Афиши Каннского фестиваля: от Мэрилин Монро до Брюса Уиллиса
Фото
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Светлана Алексиевич опровергла слухи о своей смерти
2
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
3
В центральном офисе группы компаний ПИК идут обыски
4
Росприроднадзор возбудил административное дело в отношении МНПЗ
5
Польская компания требует от ЕК оштрафовать "Газпром"
6
"Южуралзолото" закроет рудник в Забайкалье, где бастуют горняки
7
ОМОН не дал националисту Дацику сбежать из-под стражи в суде
Темы дня
Загрузка...
Реклама