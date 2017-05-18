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АСВ возвращает кредиторам рухнувших банков около 35% средств

Экономика и бизнес
18 мая, 12:37 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 18, мая. /ТАСС

Однако это еще не повод успокаиваться, считает директор юридического департамента Банка России Алексей Гузнов

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Агентству по страхованию вкладов (АСВ) удается вернуть около 35% средств кредиторам банков с отозванной лицензией. Об этом сообщил на VII Петербургском международном юридическом форуме директор юридического департамента Банка России Алексей Гузнов.

"Сейчас, насколько мне известно, Агентство (по страхованию вкладов) достигло цифр 34-35%. Это хорошо, но не повод, чтобы успокаиваться", - сказал он, говоря о возвращении средств кредиторам рухнувших банков.

АСВ было создано в январе 2004 года. Агентство занимается возмещением вкладчикам по вкладам при наступлении страхового случая, ведет реестр банков-участников системы страхования вкладов, а также контролирует формирование фонда страхования вкладов.

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