АСВ возвращает кредиторам рухнувших банков около 35% средств

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Агентству по страхованию вкладов (АСВ) удается вернуть около 35% средств кредиторам банков с отозванной лицензией. Об этом сообщил на VII Петербургском международном юридическом форуме директор юридического департамента Банка России Алексей Гузнов.

"Сейчас, насколько мне известно, Агентство (по страхованию вкладов) достигло цифр 34-35%. Это хорошо, но не повод, чтобы успокаиваться", - сказал он, говоря о возвращении средств кредиторам рухнувших банков.

АСВ было создано в январе 2004 года. Агентство занимается возмещением вкладчикам по вкладам при наступлении страхового случая, ведет реестр банков-участников системы страхования вкладов, а также контролирует формирование фонда страхования вкладов.