АСВ возвращает кредиторам рухнувших банков около 35% средств

Около шести тысяч билетов продано на матч ЧМ по хоккею Россия - ЧехияСпорт 18 мая, 14:04
На Урале представят фрагменты метеоритов, найденных в пустынях Омана и ИранаНовости Урала 18 мая, 13:56
Сбербанк продал 50% ОФЗ для населения из общего объема 7,5 млрд рублейЭкономика и бизнес 18 мая, 13:54
Кадыров получил почетную грамоту за оказание содействия РосгвардииПолитика 18 мая, 13:51
Баскетболист ЦСКА Кулагин не сыграет в полуфинале Евролиги с "Олимпиакосом"Спорт 18 мая, 13:51
РЖД предложили Китаю увеличить объем финансирования ВСМ "Москва - Казань" и снизить ставкуТранспорт 18 мая, 13:50
DM: оргкомитет Уимблдона не выдаст Шараповой приглашения в основную сетку турнираСпорт 18 мая, 13:49
Пушков: Трампу объявлена информационная войнаПолитика 18 мая, 13:46
Борис Дубровский распорядился разработать концепцию информационной безопасности детейНовости партнеров 18 мая, 13:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Агентству по страхованию вкладов (АСВ) удается вернуть около 35% средств кредиторам банков с отозванной лицензией. Об этом сообщил на VII Петербургском международном юридическом форуме директор юридического департамента Банка России Алексей Гузнов.
"Сейчас, насколько мне известно, Агентство (по страхованию вкладов) достигло цифр 34-35%. Это хорошо, но не повод, чтобы успокаиваться", - сказал он, говоря о возвращении средств кредиторам рухнувших банков.
АСВ было создано в январе 2004 года. Агентство занимается возмещением вкладчикам по вкладам при наступлении страхового случая, ведет реестр банков-участников системы страхования вкладов, а также контролирует формирование фонда страхования вкладов.