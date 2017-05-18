"Роснефть" подала заявку на участие в аукционе на Эргинское месторождение

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. "Роснефть" подала заявку на участие в аукционе на Эргинское нефтяное месторождение, задаток компания уже перевела. Об этом журналистам сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

"Роснефть" подала, платеж есть", - сказал министр.

Аукцион на Эргинское нефтяное месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе состоится 12 июля, стартовый платеж - 7,4 млрд руб. Заявки на участие в аукционе принимаются до 16:45 мск 16 июня. До этой же даты претендент должен перечислить задаток за участие в размере 130 тыс. руб.

В начале апреля аукцион на Эргинское нефтяное месторождение, объявленный в марте, был отменен. Предполагалось, что заявки будут приниматься до 12 мая, подведение итогов было назначено на 7 июня. Глава Минприроды Сергей Донской и глава Роснедр Евгений Киселев заявляли, что отмена аукциона была связана с техническими ошибками в документации - в утвержденном ранее премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым плане проведения торгов указаны другой год проведения аукциона и стартовый платеж в 5,35 млрд руб. Позже Донской заявил, что стартовый платеж увеличен до 7,434 млрд руб.

Интерес к аукциону выражали "Роснефть", "Газпром нефть" и "Лукойл".

Эргинское нефтяное месторождение является одним из самых крупных нераспределенных разведанных месторождений в России. Площадь выставляемого на торги участка равна 762,8 кв. км. Его запасы по категориям С1+С2 составляют 103 млн т. Разные участки Приобского месторождения, куда входит и Эргинское, уже разрабатывают "Роснефть" и "Газпром нефть".