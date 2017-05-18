Единороссы готовят законопроект о запрете использования символов Победы в рекламе

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Фракция "Единой России" в Госдуме разрабатывает законопроект, запрещающий использовать символы Победы в коммерческих целях. Об этом сообщил заместитель секретаря Генерального совета партии "Единая Россия", депутат Госдумы Евгений Ревенко.
Ранее Ревенко заявлял о намерении единороссов проработать вопрос об определении правового статуса символов Победы и их использовании в коммерческой рекламе.
"Сейчас по фракции готовится законопроект с тем, чтобы положить конец этим проявлениям и поставить таким предпринимателям серьезные барьеры", - сказал он на рабочей встрече патриотической и предпринимательской платформ "Единой России" по вопросу использования символов Победы в маркетинговых целях.
Он также призвал "бойкотировать товары", в рекламе которых используются подобные символы, и "составить черный список предпринимателей, которые цинично используют символы Победы".