Единороссы готовят законопроект о запрете использования символов Победы в рекламе

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Фракция "Единой России" в Госдуме разрабатывает законопроект, запрещающий использовать символы Победы в коммерческих целях. Об этом сообщил заместитель секретаря Генерального совета партии "Единая Россия", депутат Госдумы Евгений Ревенко.

Ранее Ревенко заявлял о намерении единороссов проработать вопрос об определении правового статуса символов Победы и их использовании в коммерческой рекламе.

"Сейчас по фракции готовится законопроект с тем, чтобы положить конец этим проявлениям и поставить таким предпринимателям серьезные барьеры", - сказал он на рабочей встрече патриотической и предпринимательской платформ "Единой России" по вопросу использования символов Победы в маркетинговых целях.

Он также призвал "бойкотировать товары", в рекламе которых используются подобные символы, и "составить черный список предпринимателей, которые цинично используют символы Победы".