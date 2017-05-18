Акции ГК ПИК упали почти на 6% на фоне обысков в центральном офисе компании

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Акции ГК ПИК на торгах Московской биржи упали почти на 6%, до 274 руб. за бумагу на фоне обысков в центральном офисе компании. Об этом свидетельствуют данные торгов биржи.

Ранее сообщалось, что следственные действия проводятся в центральном офисе группы компаний ПИК в Москве, на месте работают сотрудники ФСБ России.

По состоянию на 13:00 мск падение акций составило 3,7%, до 280,1 руб. за бумагу.

В пресс-службе застройщика ПИК подтвердили факт проверок в центральном офисе и добавили, что они производятся в связи с обстоятельствами, не имеющими прямого отношения к самой компании, ее акционерам и сотрудникам.