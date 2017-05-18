Сбербанк в течение 2017 г. переведет банковские карты на технологию бесконтактного платежа

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Сбербанк рассчитывает в течение 2017 г. оснастить все карточные продукты возможностью бесконтактного платежа, исключение составят карты моментального выпуска. Об этом на пресс-конференции сообщила старший управляющий директор блока "Розничный бизнес" Сбербанка Светлана Кирсанова.
"В 2017 г. мы фокусируемся на то, что абсолютно все банковские карты мы планируем перевести на бесконтактную технологию, исключение составят карты моментальной выдачи, которые не релевантны для нее. Все остальные планомерно, продукт за продуктом в течение года мы будем запускать возможность перевода на "бесконтакт", - отметила она.
Кирсанова подчеркнула, что переход будет осуществляться и в рамках перевыпуска существующих карт.
"Для клиента мы планируем сделать эту услугу с лета бесплатно", - добавила она.
Кирсанова также подчеркнула, что уже с августа текущего года эта технология будет доступна на картах платежной системы "Мир".