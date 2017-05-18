ЦБ: ажиотажный спрос иностранных инвесторов на ОФЗ в апреле прекратился

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Ажиотажный спрос иностранных инвесторов на ОФЗ, который наблюдался в марте, прекратился в апреле. Об этом говорится в комментарии ЦБ РФ "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки".

"До комментария Банка России о возможности снижения ключевой ставки прирост их вложений составил 4,5 млрд руб. Столь малый объем после рекордного притока в марте объяснялся ростом геополитической напряженности в начале месяца, а также опасениями инвесторов относительно возможной понижательной коррекции рубля после его существенного укрепления во второй половине марта", - говорится в сообщении.

Однако эти опасения отошли на второй план после заявления Банка России о намерении снизить ключевую ставку: за оставшиеся 10 дней месяца иностранные инвесторы приобрели ОФЗ еще на 34,4 млрд руб., а их доходность снизилась на 15 - 40 б. п. Влияние этих операций на курс рубля, как было отмечено выше, компенсировалось действиями нерезидентов на рынке валютных свопов", - отмечается также в комментарии ЦБ РФ.