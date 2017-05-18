Медведев: законопроект о лизинге мясных пород скота позволит снизить затраты аграриев

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Законопроект о лизинге поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород позволит снизить затраты аграриев в сфере мясного скотоводства. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства, где рассматривается соответствующий документ.

Глава кабмина отметил, что в настоящее время "значительная часть говядины в нашей стране - 85% - производится из молочных пород, как это было еще с советских времен, в то время как, вообще-то, во всем мире это совершенно отдельная отрасль - мясное скотоводство". "Мясных пород у нас по-прежнему недостаточно", - констатировал премьер.

По его словам, чтобы обеспечить прирост поголовья мясного скота предполагается внести изменения в закон о финансовой аренде. "Теперь к предмету лизинговых сделок в аграрном комплексе будет отнесен не только племенной скот, но и крупный рогатый скот мясных пород", - отметил он. Медведев подчеркнул, что это позволит расширить базу поставщиков животных и снизить затраты производителей на приобретение поголовья.