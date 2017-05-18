Минфин РФ учтет в поправках бюджета-2017 дополнительные средства на Росгвардию

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Минфин РФ учтет ряд решений, принятых в последние дни по дополнительным расходам бюджета 2017 года, готовятся документы по увеличению ассигнований на Росгвардию. Об этом сообщил на заседании правительства РФ министр финансов Антон Силуанов.
"Мы учтем при доработке в аппарате (правительства) решения, принятые буквально в последние дни. Речь идет об увеличении. бюджетных ассигнований Росгвардии в связи с выполнением обязательств государства перед перешедшими в Росгвардию сотрудниками, а также индексацию грантов президента в области культуры и искусства исходя из уровня инфляции в соответствии с поручением президента", - сказал он.
Как отметил Силуанов, на эти цели в расходной части бюджета будет предусмотрено 1,6 млрд руб.
Кроме того, по словам министра, в поправках в бюджет также учтены предложения по перераспределению средств внутри каждого из министерств. "Это 69,2 млрд руб.", - сообщил глава Минфина.