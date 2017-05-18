ЦБ: снижение ключевой ставки на 50 б.п. не оказало существенного влияния на рубль

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Снижение ключевой ставки Банка России на 50 базисных пунктов, хотя и превзошло ожидания участников рынка, не оказало существенного влияния на курс рубля, говорится в комментарии ЦБ РФ "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки".

"По итогам апреля 2017 г. рубль немного ослаб на фоне снижения цен на нефть и открытия коротких рублевых позиций со стороны нерезидентов. Снижение ключевой ставки Банка России на 50 б.п., хотя и превзошло ожидания участников рынка, не оказало существенного влияния на курс рубля, поскольку Банк России указал, что общий потенциал снижения ключевой ставки в 2017 г. остается неизменным", - говорится в комментарии.

В то же время в ЦБ РФ отмечают, что динамика курса российской валюты в течение месяца была неоднородной. "В начале апреля рубль резко ослаб из-за усиления геополитической напряженности после ракетного удара США по Сирии. Однако последовавшая встреча госсекретаря США с руководством России успокоила рынки, и в середине апреля рубль отыграл потери, достигнув многомесячных максимумов", - говорится в комментарии ЦБ.

Банк России по итогам заседания совета директоров 28 апреля снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 9,25% годовых, хотя эксперты ожидали менее стремительного смягчения денежно-кредитной политики. Так, опрошенные ТАСС эксперты единогласно прогнозировали снижение ставки лишь на 25 б.п. - до 9,5% годовых.

Свое решение ЦБ объяснил замедлением инфляции, значение которой уже приблизилось к целевому уровню в 4% - на 24 апреля годовая инфляция в стране составила 4,2-4,3%. Кроме того, регулятор отметил восстановление экономической активности и заявил, что рост ВВП России в 2017-2019 гг. ожидается даже в условиях консервативного сценария динамики цен на нефть.