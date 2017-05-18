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Польская компания требует от ЕК оштрафовать "Газпром"

Экономика и бизнес
18 мая, 13:17 дата обновления: 18 мая, 13:28 UTC+3

PGNiG обвиняет российский холдинг в "многолетнем нарушении норм антимонопольного законодательства", предлагая помимо финансового наказания наложить на компанию дополнительные обязательства

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© Виталий Невар/ТАСС

ВАРШАВА, 18 мая. /ТАСС/. Польская PGNiG требует от Еврокомиссии оштрафовать "Газпром" за нарушение норм антимонопольного законодательства и создать конкурентные условия на газовом рынке, сообщил глава компании Петр Возняк в ходе пресс-конференции по случаю подачи заявления по антимонопольному расследованию против "Газпрома".

"Еврокомиссия должна финансово наказать "Газпром" и создать конкурентные условия на рынке газа", - заявил Возняк. Компания обвиняет российский холдинг в "многолетнем нарушении норм антимонопольного законодательства", предлагая, помимо финансового наказания, наложить на компанию дополнительные обязательства.

"Нарушения "Газпрома" носят долгосрочный и серьезный характер. Они довели до серьезных нарушений на рынке газа в Центральной Европе. Это касается как конкуренции на рынке газа, так и финансовых потерь потребителей", - сказал он.

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В сообщении PGNiG указывается, что компания передаст свои предложения до 19 мая. Среди главных обвинений PGNiG в адрес "Газпрома" - сегментация рынка, завышение цен на газ, зависимость цен на газ от контроля над инфраструктурой.

Компания также считает, что "Газпром" должен предоставлять клиентам "право единоразово устанавливать формулу расчета цены в контракте, связанной с ценой на конкурентных европейских рынках вместе с механизмом проверки этой цены в процедуре арбитража". "Это позволит сделать цены рыночными для потребителей и не позволит "Газпрому" их завышать", - пояснил Возняк на пресс- конференции.

PGNiG предлагает также, чтобы "Газпром" ввел изменения в процедуру "бери или плати" за счет снижения текущего максимального уровня обязательного получения газа в долгосрочных контрактах для клиентов из Центральной и Восточной Европы до уровня максимум 75%.

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