Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.05:
$ 57.47
€ 64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Mail.ru попала в сотню самых инновационных растущих компаний мира по версии Forbes

Экономика и бизнес
18 мая, 13:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

Холдинг, занявший 97-е место, стал единственным российским представителем в данном рейтинге, отметил гендиректор Mail.Ru в РФ Борис Добродеев

Поделиться
Материал из 1 страницы
Борис Добродеев

Борис Добродеев

© Пресс-служба "ВКонтакте"/ТАСС

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Mail.Ru Group вошла в рейтинг 100 самых инновационных растущих компаний мира, который ежегодно публикует американский журнал Forbes. Как сообщается в пресс-релизе компании, холдинг стал единственным российским представителем в данном рейтинге, заняв в нем 97-е место.

"Для нас важен факт вхождения в этот рейтинг. Это оценка многолетней работы по развитию наших сервисов и продуктов, которыми пользуются миллионы людей в мире, а также нашей активности в области M&A IT-проектов. Приятно, что российские компании становятся заметны на глобальном рынке современных технологий", - цитирует пресс-служба слова генерального директора Mail.Ru в РФ Бориса Добродеева.

Отмечается, что в рейтинге участвуют компании c рыночной стоимостью от $2 до $10 млрд, раскрывающие свои финансовые показатели в течение последних пяти лет. Первое место рейтинга занял британский сайт для поиска недвижимости Rightmove.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Балтийский флот России
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Афиша 70-го Каннского кинофестиваля
Афиши Каннского фестиваля: от Мэрилин Монро до Брюса Уиллиса
Фото
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Светлана Алексиевич опровергла слухи о своей смерти
2
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
3
В центральном офисе группы компаний ПИК идут обыски
4
Росприроднадзор возбудил административное дело в отношении МНПЗ
5
Польская компания требует от ЕК оштрафовать "Газпром"
6
"Южуралзолото" закроет рудник в Забайкалье, где бастуют горняки
7
ОМОН не дал националисту Дацику сбежать из-под стражи в суде
Темы дня
Загрузка...
Реклама