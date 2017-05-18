Депутаты обратили внимание АИЖК на недопустимость финансирования программ бизнес-класса

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ призвал Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) и Министерство строительства РФ обратить внимание на недопустимость финансирования программ наемного жилья бизнес-класса при отсутствии соответствующих программ для людей с невысоким уровнем дохода. Соответствующий вопрос обсуждался на заседании комитета при участии главы АИЖК Александра Плутника.

В ходе заседания комитет представил решение по отчету Счетной палаты РФ, который касался результатов проверки деятельности АИЖК по реализации Стратегии развития ипотечного жилищного кредитования за период 2014-2015 годов и истекший период 2016 года.

"Комитет решил обратить внимание АИЖК и Минстроя на недопустимость финансирования и реализации программ наемного жилья бизнес-класса при практическом отсутствии аналогичных программ для граждан с невысоким уровнем дохода, что не соответствует указу президента РФ "О мерах по обеспечении граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", - следует из решения комитета по отчету Счетной палаты.

По словам председателя комитета Галины Хованской, проблема строительства наемного жилья решается пока только там, "где государство оказывает поддержку предпринимателям и где развивается производство". "Это буквально единицы, три точки по карте можно показать, где и губернатор способствует процессу, и интерес к этой теме есть у производства, развивающего это направление".