Счета компании "Яндекс. Украина" заблокированы

КИЕВ, 18 мая. /ТАСС/. Компания "Яндекс" проинформировала своих партнеров на Украине о том, что ее счета заблокированы.

"Компания сообщает о том, что не может перечислить средства на счета партнеров", - отметили в "Яндекс. Украина". В офисе компании связывают блокирование доступа к счетам с указом президента Украины Петра Порошенко, которым он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о расширении санкций в отношении российских юридических и физических лиц.

При этом в "Яндексе" отметили, что "быстро решить проблему не получается", хотя компания продолжает искать "легальные решения для отправки средств и продолжения сотрудничества", чтобы оплатить счета.

Киевский офис "Яндекса" открылся в 2007 году.

Накануне вступил в действие указ Порошенко, предписывающий "запретить интернет-провайдерам предоставлять услуги доступа пользователям сети интернет к ресурсам сервисов "Яндекс", Mail.ru и социальных ресурсов "Вконтакте" и "Одноклассники". Санкции введены на три года.