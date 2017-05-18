Медведев поручил организовать мониторинг эффективности функционирования ТОРов

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил сохранить действующий режим пониженных страховых взносов для резидентов территорий опережающего развития (ТОР), а также организовать мониторинг эффективности функционирования ТОРов на Дальнем Востоке. Соответствующие положения содержатся в опубликованном на сайте кабмина перечне поручений главы правительства по итогам совещания, прошедшего 5 мая.

"Признать целесообразным сохранение действующего режима пониженных страховых взносов в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, уплачиваемых резидентами ТОР", - говорится в решении. При этом Минвостокразвития РФ и другим ведомствам поручено подготовить законопроект о совершенствовании порядка предоставления налоговых и других льгот и для резидентов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток, чтобы они касались только новых инвестиционных проектов.

Кроме того, Медведев поручил организовать мониторинг эффективности функционирования территорий опережающего развития, который должен быть основан на таких показателях как соотношение частных и бюджетных инвестиций, стоимость для федерального бюджета создания одного нового рабочего места, объем добавленной стоимости, создаваемой резидентами ТОРов, на один рубль бюджетных инвестиций, и др. Доклад об этом должен представляться в правительство РФ ежегодно. Также должен быть проработан вопрос "о минимальном объеме инвестиций в ТОР", говорится в перечне поручений.

Министерству экономического развития России поручено представить проект решения о досрочном прекращении существования особой экономической зоны промышленно-производственного типа во Владивостоке и проработать вопрос о возможности реализации проектов, ранее планировавшихся в этой зоне, в рамках режима ТОР.

Еще одно поручение профильным министерствам - провести анализ преференциальных режимов в странах Азиатско- Тихоокеанского региона и представить в правительство РФ предложения "по вопросу повышения конкурентоспособности условий инвестирования на Дальнем Востоке, в том числе в ТОР".

Расширение ТОР "Комсомольск"

Медведев подписал также постановление о расширении территории опережающего социально-экономического развития "Комсомольск", предусматривающее включение в нее новых участков, а также расширение перечня видов экономической деятельности, при которых действует особый правовой режим предпринимательства. "В результате реализации инвестиционных проектов на расширенной территории будут созданы новые рабочие места, совокупные налоговые поступления в бюджеты всех уровней до 2026 года составят более 2 млрд рублей", - говорится в материалах на сайте правительства.

Территории развития

В соответствии с действующим законодательством, ТОР на территории Дальнего Востока могут создаваться в течение трех лет со дня вступления в силу профильного федерального закона от 30 марта 2015 года, а также на территориях моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением. С 30 марта 2018 года этот механизм может применяться на всей территории Российской Федерации.

ТОР создаются для формирования благоприятных условий привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально- экономического развития и создания комфортных условий для населения. Получение статуса резидента ТОР предусматривает предоставление им ряда налоговых льгот, в числе которых применение в течение 5 лет нулевой ставки по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в федеральный бюджет, и ограничение (не более 5%) по ставке указанного налога, зачисляемого в бюджет субъекта Российской Федерации, а также использование пониженных отчислений по страховым взносам (в совокупности 7,6%) в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации в течение 10 лет, но не позднее трех лет с даты создания ТОР. При этом инвестор ТОР должен обеспечить минимальный объем капитальных вложений не менее 5 млн рублей и количество новых постоянных рабочих мест не менее 20 единиц за первый год реализации инвестпроекта.

На сегодняшний день в Дальневосточном федеральном округе создано 16 территорий опережающего социально- экономического развития, больше всего приходится на Приморский (четыре) и Хабаровский (три) края. Еще по две такие зоны открыты и работают в Якутии, Амурской и Сахалинской областях. Наконец, Камчатский край, Чукотский автономный округ и Еврейская автономная область создали по одной территорий опережающего развития.

ТОР в моногородах создаются на 10 лет, причем срок их существования может быть продлен на 5 лет. В настоящее время такой механизм введен в 17 моногородах.