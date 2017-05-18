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Замглавы МЭР Цыбульский считает достаточными льготы для инвесторов в Арктике

Экономика и бизнес
18 мая, 14:03 UTC+3 ПСКОВ ПСКОВ 18, мая. /ТАСС

По словам Цыбульского, успех развития арктических территорий зависит от грамотного использования различных инструментов, в том числе ТОР и индустриальных парков

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ПСКОВ, 18 мая. /ТАСС/. Вопрос предоставления дополнительных налоговых льгот для инвесторов восьми опорных зон в Арктической зоне пока не рассматривается, сообщил ТАСС замминистра экономического развития РФ Александр Цыбульский в кулуарах международного форума приграничных регионов в Пскове, отвечая на соответствующий вопрос. По его мнению, необходимо грамотно использовать существующие механизмы.

"Вопрос остается открытым, - сказал он. - Когда мы разрабатывали концепцию опорных зон, … мы предполагали, что они могут стать местом, где будут упрощенные режимы, чтобы снижать нагрузку на бюджеты государства и частных компаний. Это некая новая, осознанная система планирования. Я считаю, что сегодня говорить о планах предоставления дополнительных льгот в Арктической зоне не надо, надо использовать те, которые есть, их достаточно".

По словам замминистра, любые налоговые решения "должны стать серьезной стимулирующей мерой". Он подчеркнул, что в настоящее время имеется весь инструментарий для создания нормальных, конкурентных инвестиционных условий.

"Я имею в виду институт особых экономических зон, территорий опережающего развития, индустриальных парков. И таких инструментов я могу перечислить порядка 15, и каждый из них уже имеет льготный режим для привлечения инвесторов. Ключ к успеху развития арктических территорий заключается в сочетании грамотного использования этих инструментов", - заключил он.

Ранее сообщалось, что в каждом из восьми арктических регионов России будет создана опорная зона развития. При этом приходящие в эти зоны инвесторы будут получать льготы - налоговые, таможенные и многие другие. Работа по созданию опорных зон будет вестись в 3 этапа. На заключительном этапе, рассчитанном до 2025 года, опорные зоны начнут полноценную работу.

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