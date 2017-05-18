Соглашение о передаче ОЭЗ "Байкальская гавань" Бурятии будет подписано на ПМЭФ-2017

УЛАН-УДЭ, 18 мая. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Правительство Бурятии и Минэкономразвития России подпишут соглашение о передаче республике полномочий по управлению Особой экономической зоной "Байкальская гавань" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет в июне. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) главы республики Алексей Цыденов.

"3 июня, на ПМЭФ, у нас запланировано подписание соглашения о передаче полномочий с Минэкономразвития РФ. Мы согласовали дату и время подписания документа", - сказал он на совещании по вопросу развития ОЭЗ.

Как пояснил и.о. министра экономики Бурятии Тимур Будаев, правительству Бурятии будут переданы шесть полномочий, в том числе заключение соглашений с резидентами ОЭЗ, ведение контроля за их работой, а также выполнение функций госзаказчика по планировке территории, по созданию объектов зоны и экспертиза проектной документации инженерных изысканий.

Цыденов отметил, что ранее в реализации проекта "Байкальская гавань" были трудности, инвесторы не достаточно активно вели работу, но сейчас ситуация меняется. "Мы запустили процесс корректировки нормативно- правовой базы, которая пока накладывает ограничения на деятельность инвесторов на Байкальской природной территории. Кроме того, более активную позицию по работе в республике в целом сейчас занимает Россельхозбанк и Сбербанк", - сказал врио главы региона.

По его словам, на сегодня все резиденты, а всего в ОЭЗ "Байкальская гавань" их 12, заявили о готовности к продолжению инвестиционной деятельности. "Мы понимаем, что все не смогут, но большая часть инвесторов достаточно уверенно себя чувствуют, и они заявляют уже более конкретные планы. Ситуация у нас реально сдвинулась", - сказал Цыденов.

ОЭЗ "Байкальская гавань"

ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Байкальская гавань" создана постановлением правительства РФ в 2007 году. Первый камень в ее строительстве был заложен в 2009 году, спустя год введена первая очередь инфраструктуры. Турзона расположена в 110 км от Улан-Удэ, она занимает более 3,5 тыс. га на левом побережье Байкала и включает пять участков: "Турка", "Пески", "Гора Бычья", "Бухта Безымянная" и "Горячинск". К 2017 году в ОЭЗ вложено около 4 млрд рублей из федерального и республиканского бюджетов на инфраструктуру и порядка 150 млн рублей частных инвестиций.