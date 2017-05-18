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РЖД может запустить "Сапсан" с отправлением из Москвы и Санкт-Петербурга в 9 вечера

Экономика и бизнес
18 мая, 14:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

Запуск поездов в такое время будет возможен после закупки новой партии скоростных поездов "Сапсан"

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) может запустить скоростной поезд "Сапсан" с отправлением из Москвы и Санкт-Петербурга в 9 часов вечера, сообщил журналистам глава департамента управления бизнес-блоком "Пассажирские перевозки" РЖД Максим Шнейдер.

"Мы сейчас рассматриваем вариант добавления 16-й пары - совсем в вечернее время, в районе 21 часа, что будет, по нашему мнению и мнению клиентов, востребовано. То есть мы уже планируем прибытие в конечные пункты за "нулями", - сказал он.

По словам Шнейдера, запуск поездов в такое время станет возможным после закупки новой партии "Сапсанов", которая в настоящее время обсуждается.

Ранее сообщалось, что РЖД планируют купить восемь "Сапсанов", производство которых может начаться в этом году и займет два с половиной года.

Высокоскоростные поезда "Сапсан" начали курсировать по российским железным дорогам в декабре 2009 года. Всего в парке РЖД 16 таких поездов, они используются на маршруте между Москвой и Санкт-Петербургом. Ранее "Сапсаны" также курсировали на маршруте Москва - Нижний Новгород, однако с 1 июня 2015 года на этом направлении их сменили поезда "Стриж", произведенные испанской компанией Talgo.

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