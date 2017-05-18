ФАС не исключает прекращения дела против Apple по сервисному обслуживанию

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не исключает прекращения дела против Apple по сервисному обслуживанию. Об этом сообщил журналистам статс-секретарь - заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский в кулуарах Международного Петербургского юридического форума.
"Мы получили уже все документы, мы посмотрим, насколько действительно открыли (сервисный центр). Если все действительно так, я бы как председатель (комиссии - ред.) предложил бы прекратить дело", - сказал Цариковский.
Ранее ФАС вынесла предупреждение российской структуре Apple - ООО "Эппл Рус" - по делу о сервисном обслуживании и обязала до 1 мая открыть единый сервисный центр в России.
В конце апреля, как сообщалось на сайте техподдержки Apple, американская корпорация открыла в России авторизованные сервисные центры, в которых можно чинить поврежденный экран iPhone.
По информации газеты "Ведомости", которая ссылалась на источник, близкий к компании, в России сейчас несколько десятков центров, из которых смартфоны будут доставляться на ремонтное предприятие, где и будет происходить замена дисплеев. Ремонтировать там будут дисплеи iPhone начиная с модели 5s.