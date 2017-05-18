Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.05:
$ 57.47
€ 64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФАС не исключает прекращения дела против Apple по сервисному обслуживанию

Экономика и бизнес
18 мая, 14:36 дата обновления: 18 мая, 14:54 UTC+3

Ранее антимонопольная служба вынесла предупреждение российской структуре Apple - ООО "Эппл Рус" - по делу о сервисном обслуживании и обязала до 1 мая открыть единый сервисный центр в России

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не исключает прекращения дела против Apple по сервисному обслуживанию. Об этом сообщил журналистам статс-секретарь - заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский в кулуарах Международного Петербургского юридического форума.

"Мы получили уже все документы, мы посмотрим, насколько действительно открыли (сервисный центр). Если все действительно так, я бы как председатель (комиссии - ред.) предложил бы прекратить дело", - сказал Цариковский.

Как пояснил ТАСС начальник управления по контролю за торговлей и социальной сферой Тимофей Нижегородцев, ФАС действительно намерена прекратить дело против Apple, если компания устранила все нарушения, ущемляющие права потребителей. "Пока мы исходим из того, что они проделали большую работу", - отметил он.

Ранее ФАС вынесла предупреждение российской структуре Apple - ООО "Эппл Рус" - по делу о сервисном обслуживании и обязала до 1 мая открыть единый сервисный центр в России.

В конце апреля, как сообщалось на сайте техподдержки Apple, американская корпорация открыла в России авторизованные сервисные центры, в которых можно чинить поврежденный экран iPhone.

По информации газеты "Ведомости", которая ссылалась на источник, близкий к компании, в России сейчас несколько десятков центров, из которых смартфоны будут доставляться на ремонтное предприятие, где и будет происходить замена дисплеев. Ремонтировать там будут дисплеи iPhone начиная с модели 5s.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Балтийский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Фото
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Светлана Алексиевич опровергла слухи о своей смерти
2
Усманов записал видео, в котором опровергает заявления Навального в свой адрес
3
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
4
Американское расследование изучает данные о контактах команды Трампа с РФ
5
СМИ: богатейшие люди мира потеряли $35 млрд из-за скандалов вокруг администрации Трампа
6
ОМОН не дал националисту Дацику сбежать из-под стражи в суде
7
Европарламент одобрил резолюцию по Сирии
Темы дня
Загрузка...
Реклама