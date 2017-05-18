ФАС не исключает прекращения дела против Apple по сервисному обслуживанию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не исключает прекращения дела против Apple по сервисному обслуживанию. Об этом сообщил журналистам статс-секретарь - заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский в кулуарах Международного Петербургского юридического форума.

"Мы получили уже все документы, мы посмотрим, насколько действительно открыли (сервисный центр). Если все действительно так, я бы как председатель (комиссии - ред.) предложил бы прекратить дело", - сказал Цариковский.

Как пояснил ТАСС начальник управления по контролю за торговлей и социальной сферой Тимофей Нижегородцев, ФАС действительно намерена прекратить дело против Apple, если компания устранила все нарушения, ущемляющие права потребителей. "Пока мы исходим из того, что они проделали большую работу", - отметил он.

Ранее ФАС вынесла предупреждение российской структуре Apple - ООО "Эппл Рус" - по делу о сервисном обслуживании и обязала до 1 мая открыть единый сервисный центр в России.

В конце апреля, как сообщалось на сайте техподдержки Apple, американская корпорация открыла в России авторизованные сервисные центры, в которых можно чинить поврежденный экран iPhone.

По информации газеты "Ведомости", которая ссылалась на источник, близкий к компании, в России сейчас несколько десятков центров, из которых смартфоны будут доставляться на ремонтное предприятие, где и будет происходить замена дисплеев. Ремонтировать там будут дисплеи iPhone начиная с модели 5s.