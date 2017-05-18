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Замглавы Минфина: правительство обсуждает возможность не приватизировать "Аэрофлот"

Экономика и бизнес
18 мая, 14:50 дата обновления: 18 мая, 15:34 UTC+3

Ранее за приватизацию компании выступал гендиректор Виталий Савельев, однако он подчеркивал, что проводить ее стоит после пополнения парка российской авиатехникой

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Материал из 1 страницы
© EPA/SERGEI ILNITSKY

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Правительство РФ обсуждает возможность не приватизировать "Аэрофлот". Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

"Есть такая возможность. Сейчас обсуждается вопрос об исключении его из списка приватизации", - сообщил Моисеев, отвечая на вопрос, обсуждается ли возможность исключения компании "Аэрофлот" из приватизационных планов.

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Минтранс РФ не считает целесообразной приватизацию "Аэрофлота" в ближайшее время

Гендиректор "Аэрофлота" выступил за приватизацию авиакомпании

За приватизацию "Аэрофлота" в интервью ТАСС выступал гендиректор компании Виталий Савельев, однако он подчеркивал, что проводить ее стоит после пополнения парка компании российской авиатехникой.

На данный момент "Аэрофлот" использует 30 российских самолетов Sukhoi Super Jet-100. Кроме этого, в 2015 году "Аэрофлот" подписал меморандум на поставку еще 20 таких машин. Как ранее заявлял президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, в середине этого года стороны планируют перевести этот меморандум в твердый контракт. По словам Слюсаря, в 2017 году планируется поставить 12 самолетов SSJ-100 "Аэрофлоту", еще 8 - в 2018 году. Предполагается, что сделку профинансирует Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК). Как сообщал ТАСС в июне 2016 года, "Аэрофлот" рассчитывает получить первый "Магистральный самолет XXI века" (МС-21) в четвертом квартале 2018 года. Планируется, что всего в парке авиакомпании будут летать 50 МС-21. В интервью ТАСС Савельев подтвердил намерения "Аэрофлота".

В свою очередь, Минтранс не считает целесообразной приватизацию "Аэрофлота" в ближайшее время. По словам министра транспорта Максима Соколова, так как доля государства в компании составляет чуть более 50%, дальнейшее снижение этой доли приведет к тому, что оно полностью утратит контроль в стратегических решениях развития.

Попытки приватизировать "Аэрофлот"

Приватизация "Аэрофлота" обсуждается с 2004 г., когда авиакомпания была включена в соответствующий план. Позже от приватизации решили отказаться.

Наиболее реальными планы по продаже госпакета акций авиакомпании выглядели в 2013-2014 гг. Так, в 2013 г. глава Ростеха Сергей Чемезов заявлял, что госкорпорация хотела бы выкупить блокирующий пакет акций "Аэрофлота", чтобы увеличить количество отечественных самолетов в парке перевозчика.

Тогда же Росимущество, которому принадлежит контрольный пакет авиакомпании, отмечало, что поддерживает идею превратить "Аэрофлот" в максимально публичную компанию. Авиаперевозчик был включен в план приватизации на 2016 г., согласно которому предполагалось размыть госдолю до 50% + 1 акция и продать долю Ростеха и квазиказначейский пакет ("Аэрофлот-финанса").

В 2014 г. "Аэрофлот" провел тендер и отобрал Sberbank CIB и американский JP Morgan для сопровождения дорожной карты приватизации, однако планы не были реализованы.

Группа "Аэрофлот" состоит из авиакомпаний "Аэрофлот", "Россия", "Победа" и "Аврора". Контрольный пакет акций "Аэрофлота" (51,17%) принадлежит государству в лице Росимущества. Еще 34,57% акций компании хранятся в Национальном расчетном депозитарии - это номинальный владелец акций, фактические владельцы не раскрываются. Дочка "Аэрофлота" - "Аэрофлот-финанс" - владеет пакетом квазиказначейских бумаг в размере 4,47%. Ростех контролирует 3,26% акций, 8,25% ценных бумаг принадлежат физическим лицам.

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