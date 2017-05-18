Малый и средний бизнес КЧР получил более 600 млн руб. под гарантии Корпорации МСП

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ЧЕРКЕССК, 18 мая. /ТАСС/. Поддержка Корпорации малого и среднего предпринимательства (МСП) позволила предпринимателям Карачаево-Черкесии в 2016 году привлечь более 600 млн рублей инвестиций. Об этом сообщил в четверг ТАСС министр экономического развития КЧР Али Накохов.
"В 2016 году предприятия малого и среднего бизнеса КЧР получили 33 гарантии Корпорации МСП, что позволило им привлечь банковские инвестиции на общую сумму свыше 607 млн рублей. Например, у Корпорации есть прекрасная программа "Шесть с половиной" по стимулированию предпринимательства, по ней было предоставлено 27 кредитов на общую сумму 599 млн", - сказал Накохов.
Министр отметил, что в КЧР работают также региональные инструменты поддержки предпринимательства, в частности, - Фонд микрофинансирования и Гарантийный фонд поддержки малого и среднего бизнеса, уставной капитал которых составляют 50 млн рублей и 140 млн рублей соответственно.
"В этом году планируем направить около 20 млн рублей на докапитализацию Фонда микрофинансирования, который предоставляет микрозаймы от 50 тыс. до 3 млн рублей. Работу по докапитализации фонда будем вести и дальше, так как это действенный институт развития бизнеса", - добавил Накохов.
Корпорация МСП создана в июне 2015 года в качестве института развития в сфере малого и среднего предпринимательства.