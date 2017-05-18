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Минтруд: ожидаемый период выплаты накопительной части пенсии может вырасти на полгода

Экономика и бизнес
18 мая, 15:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

Ранее ожидаемый период был определен длительностью в 240 месяцев

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Минтруд России вынес на общественное обсуждение законопроект, согласно которому ожидаемый период выплаты накопительной части пенсии в 2018 году может вырасти на полгода - до 246 месяцев. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

"С целью постепенного доведения ежегодно устанавливаемого законом ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии до приближенных к реальным значениям продолжительности жизни будущих получателей накопительной пенсии, в соответствии с методикой, законопроектом предлагается повышение на шесть месяцев - с 240 до 246 месяцев", - говорится в пресс-релизе.

В ведомстве напомнили, что с 1 января 2017 года ожидаемый период выплаты накопительной части пенсии был определен длительностью в 240 месяцев. Однако, согласно данным Росстата за 2016 год, ожидаемая продолжительность жизни мужчин после выхода на пенсию составит около 16 лет, около 25 лет - у женщин. Таким образом, реальный ожидаемый период выплаты накопительной пенсии должен составлять 261 месяц. При этом, если бы при расчете ежемесячного размера накопительной пенсии применялся реальный ожидаемый период выплаты в 2018 году - 261 месяц, суммы были бы значительно ниже.

Новая методика расчета коснется только тех, кому будет назначена пенсия в 2018 году. Напомним, что показатель "ожидаемый период выплаты" используется только при расчете накопительной пенсии.

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