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Набсовет ВЭБа планирует одобрить кредит на покупку 770 вагонов для метро Москвы

Экономика и бизнес
18 мая, 15:55 дата обновления: 18 мая, 16:02 UTC+3

Как отметил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, это уже второй кредит, который банк предоставляет группе "Трансмашхолдинг"

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Набсовет ВЭБа планирует одобрить предоставление кредита на покупку почти 770 вагонов для московского метро. Об этом заявил на заседании Наблюдательного совета ВЭБ премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Сделка по финансированию поставок вагонов для московского метро. Это второй уже кредит, который предоставляет группе "Трансмашхолдинг". Была открыта кредитная линия по первому контракту. Финансирование второго контракта предусмотрели в конце прошлого года с использованием средств ФНБ. Таким образом столичное метро получит почти 770 новых вагонов", - сказал Медведев.

По его словам, это поддержит производство современных вагонов, создаст мультипликативный эффект для развития смежных отраслей. "В выигрыше окажется и экономика, и большое количество граждан, которые пользуются московским метро",- заявил глава правительства.

Премьер также сообщил, что на заседании будет рассмотрен вопрос о предоставлении кредита Агентству по ипотечному жилищному кредитованию.

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