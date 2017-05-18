Задолженность по зарплате в России за апрель выросла до 3,8 млрд рублей

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Задолженность по зарплате в России на 1 мая 2017 г. составила 3,848 млрд руб., увеличившись на 213 млн руб. (на 5,9%) по сравнению с показателем на 1 апреля.
Об этом сообщается в материалах Росстата.
Просроченная задолженность по зарплате из-за отсутствия у организаций собственных средств составила 3,797 млрд руб., или 98,7% общей суммы просроченной задолженности. По сравнению с 1 апреля она увеличилась на 188 млн руб., или на 5,2%.
Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней составила 51 млн руб. и увеличилась по сравнению с 1 апреля на 25 млн руб. (или на 97%), в том числе задолженность из федерального бюджета составила 2 млн руб. и снизилась по сравнению с 1 апреля на 1 млн руб. (или на 41,3%), бюджетов субъектов России составила 44 млн руб. (увеличение на 24 млн руб., или в 2,2 раза), местных бюджетов - 5 млн руб. (увеличение на 2 млн руб., или на 77%).