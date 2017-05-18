БЕРЛИН, 18 мая. /ТАСС/. "Роснефть" готова выйти на прямую продажу нефтепродуктов германским потребителям. Об этом сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин на пресс-конференции в Берлине по случаю открытия офиса компании в Германии.

"Теперь "Роснефть" приступает к созданию собственного бизнеса в стране (Германия - прим. ТАСС), - сказал Сечин. - Это связно с возможностями прямой продажи продуктов немецким потребителям".

Гендиректор Rosneft Deutschland Брайан Честерман заявил, что "Роснефть" планирует направить €300 млн в ближайшие пять лет на расширение долей в германских НПЗ.

"Запланированный объем инвестиций на пять лет - €300 млн для повышения долей в немецких НПЗ", - сказал он.