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"Роснефть" готова выйти на прямую продажу нефтепродуктов германским потребителям

Экономика и бизнес
18 мая, 16:28 дата обновления: 18 мая, 16:57 UTC+3

Отмечается, что компания планирует направить €300 млн в ближайшие пять лет на расширение долей в германских НПЗ

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Игорь Сечин

Игорь Сечин

© Михаил Метцель/ТАСС

БЕРЛИН, 18 мая. /ТАСС/. "Роснефть" готова выйти на прямую продажу нефтепродуктов германским потребителям. Об этом сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин на пресс-конференции в Берлине по случаю открытия офиса компании в Германии.

"Теперь "Роснефть" приступает к созданию собственного бизнеса в стране (Германия - прим. ТАСС), - сказал Сечин. - Это связно с возможностями прямой продажи продуктов немецким потребителям".

Гендиректор Rosneft Deutschland Брайан Честерман заявил, что "Роснефть" планирует направить €300 млн в ближайшие пять лет на расширение долей в германских НПЗ.

"Запланированный объем инвестиций на пять лет - €300 млн для повышения долей в немецких НПЗ", - сказал он.

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Сечин, Игорь Иванович
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